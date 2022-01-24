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Оголосили імена фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2022"

Серед них Alina Pash, Cloudless, Laud і Wellboy.

Фото: скрин відео "Суспільного"

24 січня у Радіохабі академії суспільного мовлення на Хрещатику, 26 оголосили імена восьми фіналістів національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022".

Про це йдеться у повідомленні національного мовника.

Короткий список:

  1. Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків",
  2. група Cloudless з піснею All be alright,
  3. Kalush Orchestra з піснею "Стефанія",
  4. Laud з піснею Head Under Water,
  5. Michael Soul з піснею Demons,
  6. Our Atlantic з піснею "Моя любов",
  7. Roxolana з піснею Girlzzzz,
  8. Wellboy з піснею Nozzy Bossy ("Нозі Босі").

Очолив оргкомітет нацвідбору член правління Суспільного Ярослав Лодигін. За його словами, під час відбору думки у всіх членів оргкомітету збіглися. 

"Суспільне" цього року проведе фінал самотужки. Це означає, що трансляція фіналу буде тільки на "Суспільному". Телеверсію забезпечуватиме компанія "Френдс Про ТВ" народного депутата Олексія Гончаренка.

Із нововведень з’явиться грінрум, де ведучий спілкуватиметься з виконавцями.

Ведучою нацвідбору буде Марія Єфросініна, за лаштунками працюватиме Тимур Мірошниченко.

Склад журі ще формується.

Фінал національного відбору на "Євробачення-2022" відбудеться 12 лютого у Центрі культури та мистецтв національного авіаційного університету в Києві. Початок прямого ефіру о 19:00.

Господарем "Євробачення-2022" стане місто Турин в Італії. Великий фінал відбудеться в арені Pala Olimpico 14 травня. Півфінали – 10 та 12 травня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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