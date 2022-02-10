Молодіжний симфонічний оркестр України запустив веб-серіал "Як бути музикантом"

Молодіжний симфонічний оркестр України (YsOU) запустив документальний проєкт «Як бути музикантом». Це веб-серіал у форматі інтерв’ю, що заглиблюється у життя та творчість музикантів.

Деякі з героїв працюють в рамках академічної музики, інші - експериментують зі стилями і формами. На прикладі цих історій проєкт досліджує, з чого починають музиканти та куди можуть розвиватись. Режисер серіалу - Дмитро Кочнев.

Фото: надано YsOU

Герої серіалу:

диригентка Оксана Линів

українська диригентка, яка працює з найбільшими оперними театрами та відомими оркестрами у всьому світі. У 2017 році вона стала першою жінкою – головною диригенткою Оперного театру Ґраца (Австрія), а з початку 2022 року стала музичною директоркою італійського оперного театру у Болоньї. Також була першою жінкою, яка диригувала на Байротському фестивалі (Німеччина). Є засновницею та арт-директоркою Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt у Львові. Також, саме вона ініціювала створення Молодіжного симфонічного оркестру України, та є його художньою керівницею та головною диригенткою.

композитор та віолончеліст Золтан Алмаші

пише найрізноманітнішу музику, від симфонічних творів до сучасного мінімалізму. Сьогодні він знаний завдяки багатьом фестивалям, таким як LvivMozArt, "Контрасти", "КиївМузикФест", "Форум музики молодих", "Два дні й дві ночі нової музики".

композиторка та скрипалька Катаріна Гривул

має кілька вищих академічних освіт. Поруч із скрипалькою у ній живе композиторка, яка творить експериментальну класичну та електронну музику. Її твори звучали на фестивалях: Contrasts International Contemporary Music Festival, Audio Art Festival, Ars Electronica Festival. Вона заснувала власну школу для новачків та профі, де вчать створювати електронну музику, писати симфонії, імпровізувати та робити аранжування.

директор БФ Vere Music Fund Павло Пімінов

є директором фонду Vere Music Fund, що надає молодим українським музикантам гранти для участі в міжнародних конкурсах, підтримує конкурси в Україні, реалізує освітні та фестивальні ініціативи.

композиторка Настя Воган

маючи класичну музичну освіту, вона творить електронну музику, поєднуючи лефтфілд-техно, електро та брейкбіт із новаторськими електроакустичними експериментами з оркестром. Поруч із цим, розвиває школу електронної музики Module Exchange, викладає та є резиденткою клубу ∄.

піаніст Антоній Баришевський

виступає соло та у супроводі симфонічного оркестру. Він вже об’їхав пів світу: гастролював по Європі, а також в Ізраїлі, Марокко, Південній Кореї, США та Японії.

віолончеліст Віктор Рекало

є ментором Молодіжного оркестру. Його універсальність яскраво показує його репертуар: у ньому можна зустріти і бароко, і класично-романтичні твори, і музику XX-XXI століття.

музикознавиця Анна Гадецька та хормейстер Євген Маляревський

задіяні у власному проєкті Open Opera Ukraine. Його керівницю Анну Гадецьку та викладача вокалу Євгена Маляревського об’єднує освітньо-концертна платформа, мета якої — «сприяти розумінню класичної музики як інструменту комунікації».

диригентка Ірина Вакуліна

перша директорка оркестру. Ініціювала спільний проєкт Львівської національної філармонії та Центру музичного розвитку “Темпо” — “Family concerts” та симфонічні концерти для дітей.

учасники Молодіжного симфонічного оркестру України

молодіжний оркестр - це мистецька збірна молодих музикантів зі всієї України. Був створений у 2016 році за ініціативи диригентки Оксани Линів та 3-х німецьких інституцій: Бетховенського фестивалю в м. Бонн, Німеччина (BeethovenFest Bonn), Федеративного молодіжного оркестру Німеччини і Deutsche Welle та Міжнародного фестивалю класичної музики LvivMozArt.

Фото: надано YsOU