Американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар"

8 лютого Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 94-ту кінопремію "Оскар".
Про це повідомляє "Суспільне".
Так, у номінацію "Найкращий фільм" потрапили:
- Біографічна драма "Белфаст", режисер Кеннет Брана;
- Політична сатира "Не дивіться вгору", режисер Адам Мак-Кей;
- Музична комедійна драма "CODA", режисер Клод Лалонд;
- Художній фільм "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті;
- Романтична драма, мюзикл "Вестсайдська історія", режисер Стівен Спілберг;
- Психологічний трилер "Алея жахів", режисер Гільермо дель Торо;
- Фантастичний фільм "Дюна", режисер Дені Вільнев;
- Комедійно-драматичний фільм про дорослішання "Лакрична піца", режисер Пол Томас;
- Психологічна драма "У руках пса", режисерка Джейн Кемпіон;
- Спортивна драма "Король Річард", режисер Рейнальдо Маркуса Гріна.
Зазначається, що фільм "Белфаст" знятий у чорно-білому кольорі, а деякі із номінованих фільмів створені телевізійними платформами: "Не дивіться вгору" - Netflix, "CODA" - Apple TV.
У номінації "Найкращий режисер" - такі імена:
- Кеннет Брана ("Белфаст");
- Джейн Кемпіон ("У руках пса");
- Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");
- Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");
- Рюсуке Хамаґуті ("Сядь за кермо моєї машини").
Одна з фавориток, Джейн Кемпіон, вже мала номінацію за фільм "Піаніно" у 1994 році.
Цього року за "Оскари" боротимуться фільми у 23 номінаціях. Кількість претендентів на приз за "Найкращий фільм" стала фіксованою - їх буде 10, на відміну від попередніх років.
Церемонія вручення премій відбудеться 27 березня 2022 року у Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center у Голлівуді.
Нагадаємо, в 2020 році Американська кіноакадемія змінила критерії для фільмів, що претендують на "Оскар", та запровадила гендерні та расові стандарти. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові правила на «Оскарах». Боляче не буде".