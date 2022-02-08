Американська кіноакадемія оголосила номінантів на "Оскар"

8 лютого Американська кіноакадемія оголосила номінантів на 94-ту кінопремію "Оскар".

Про це повідомляє "Суспільне".

Так, у номінацію "Найкращий фільм" потрапили:

Біографічна драма "Белфаст", режисер Кеннет Брана;

Політична сатира "Не дивіться вгору", режисер Адам Мак-Кей;

Музична комедійна драма "CODA", режисер Клод Лалонд;

Художній фільм "Сядь за кермо моєї машини", Рюсуке Хамагуті;

Романтична драма, мюзикл "Вестсайдська історія", режисер Стівен Спілберг;

Психологічний трилер "Алея жахів", режисер Гільермо дель Торо;

Фантастичний фільм "Дюна", режисер Дені Вільнев;

Комедійно-драматичний фільм про дорослішання "Лакрична піца", режисер Пол Томас;

Психологічна драма "У руках пса", режисерка Джейн Кемпіон;

Спортивна драма "Король Річард", режисер Рейнальдо Маркуса Гріна.

Зазначається, що фільм "Белфаст" знятий у чорно-білому кольорі, а деякі із номінованих фільмів створені телевізійними платформами: "Не дивіться вгору" - Netflix, "CODA" - Apple TV.

У номінації "Найкращий режисер" - такі імена:

Кеннет Брана ("Белфаст");

Джейн Кемпіон ("У руках пса");

Стівен Спілберг ("Вестсайдська історія");

Пол Томас Андерсон ("Лакрична піца");

Рюсуке Хамаґуті ("Сядь за кермо моєї машини").

Одна з фавориток, Джейн Кемпіон, вже мала номінацію за фільм "Піаніно" у 1994 році.

Цього року за "Оскари" боротимуться фільми у 23 номінаціях. Кількість претендентів на приз за "Найкращий фільм" стала фіксованою - їх буде 10, на відміну від попередніх років.

Церемонія вручення премій відбудеться 27 березня 2022 року у Dolby Theatre в Hollywood & Highland Center у Голлівуді.

Нагадаємо, в 2020 році Американська кіноакадемія змінила критерії для фільмів, що претендують на "Оскар", та запровадила гендерні та расові стандарти. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Нові правила на «Оскарах». Боляче не буде".