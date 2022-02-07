Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Фото: facebook.com/1971MNAP/

У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові згоріла ґражда і разом з нею 200 експонатів. Полум'я зайнялося у секторі Гуцульщина.

Про це йдеться на Facebook-сторінці музею.

6 лютого близько 2 години ночі мешканці прилеглого району повідомили про займання пожежну службу.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

“О 2.20 пожежна бригада міста уже була на місці. На жаль, вогонь дуже швидко знищив будівлю, адже вона була повністю дерев’яна. Разом із нею згоріло близько 200 експонатів”, – йдеться у повідомленні.

Постраждалих унаслідок пожежі немає. Всі обставини події зараз з’ясовують фахові служби.

Фото: facebook.com/MVS.LVIV

Як повідомили місцеві надзичайники, до ліквідації пожежі залучили 23 вогнеборців.

Згідно з інформацією обласної поліції Львівщини, вогонь знищив змодельоване подвір’я та дві дерев’яні споруди на території експозиції.

Попередньо встановлено, що причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління печі.

Поліцейські встановлюють обставини пожежі, вирішується питання правової кваліфікації події.

Додамо, гражду (замкнутий двір) привезли зі села Кривовірня Верховинськго району Івано-Франківської області. Будівля датувалася серединою ХІХ століття.

Житло виглядало як маленька фортеця – з високим зрубом, який захищає хату і подвір’я від сильних вітрів чи хижих звірів. У горах, де хати були на значній відстані одна від одної, у такій садибі було затишніше.

Хата мала дві кімнати, розділені сіньми: ліва була робочою, а права – святкова. При правій кімнаті – комора, в якій складали кращий одяг, сукно, вовну, скриню з жіночим вбранням. З двох сторін хата має хліви(«притули»), в яких тримали овець. Вони утеплювали житло, захищали його від холодних вітрів.

Нагадаємо, 31 січня завершили протиаварійні роботи у костелі Святого Миколая в Києві, де 3 вересня сталась пожежа. На протиаварійні роботи витратили 21,5 млн гривень, вартість усіх робіт покрили завдяки благодійним внескам, у тому числі від великих бізнесів.

Наступним етапом буде реставрація костелу, яку планують завершити до 1 червня цього року. Після цього будівлю віддадуть у користування парафії Святого Миколая.