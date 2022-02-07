У Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького у Львові згоріла ґражда і разом з нею 200 експонатів. Полум'я зайнялося у секторі Гуцульщина.
Про це йдеться на Facebook-сторінці музею.
6 лютого близько 2 години ночі мешканці прилеглого району повідомили про займання пожежну службу.
“О 2.20 пожежна бригада міста уже була на місці. На жаль, вогонь дуже швидко знищив будівлю, адже вона була повністю дерев’яна. Разом із нею згоріло близько 200 експонатів”, – йдеться у повідомленні.
Постраждалих унаслідок пожежі немає. Всі обставини події зараз з’ясовують фахові служби.
Як повідомили місцеві надзичайники, до ліквідації пожежі залучили 23 вогнеборців.
Згідно з інформацією обласної поліції Львівщини, вогонь знищив змодельоване подвір’я та дві дерев’яні споруди на території експозиції.
Попередньо встановлено, що причиною займання могло стати необережне поводження з вогнем під час паління печі.
Поліцейські встановлюють обставини пожежі, вирішується питання правової кваліфікації події.
Додамо, гражду (замкнутий двір) привезли зі села Кривовірня Верховинськго району Івано-Франківської області. Будівля датувалася серединою ХІХ століття.
Житло виглядало як маленька фортеця – з високим зрубом, який захищає хату і подвір’я від сильних вітрів чи хижих звірів. У горах, де хати були на значній відстані одна від одної, у такій садибі було затишніше.
Хата мала дві кімнати, розділені сіньми: ліва була робочою, а права – святкова. При правій кімнаті – комора, в якій складали кращий одяг, сукно, вовну, скриню з жіночим вбранням. З двох сторін хата має хліви(«притули»), в яких тримали овець. Вони утеплювали житло, захищали його від холодних вітрів.
Нагадаємо, 31 січня завершили протиаварійні роботи у костелі Святого Миколая в Києві, де 3 вересня сталась пожежа. На протиаварійні роботи витратили 21,5 млн гривень, вартість усіх робіт покрили завдяки благодійним внескам, у тому числі від великих бізнесів.
Наступним етапом буде реставрація костелу, яку планують завершити до 1 червня цього року. Після цього будівлю віддадуть у користування парафії Святого Миколая.