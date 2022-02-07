Стрічка "Будинок зі скалок" про дитячий притулок на Донбасі отримала нагороду на Гетеборзькому кінофестивалі

Документальний фільм "Будинок зі скалок" спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України отримав премію The Dragon Award Best Nordic Documentary на Гетеборзькому кінофестивалі у Швеції.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Премію вручили данському кінорежисеру Сімону Леренгу Вільмонту, а стрічку відзначено як "надзвичайно красиву". Також у своєму формулюванні члени журі згадали про "гострий і пекучий відчай", "поетичні незабутні образи", "дитячі душевні історії".

"За допомогою поетичних, незабутніх образів фільм озвучує несамовиті історії дітей, на тлі яких постійно йде жорстока війна... Попри повну темряву, у цій історії є легке мерехтіння світла, відчуття тепла і надії", – зазначають на сайті кінофестивалю.

Робота над стрічкою тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про кількох виховательок, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України поруч з лінією бойових дій та створюють безпечний простір для дітей. Режисер стрічки – Сімон Леренг Вільмонт з Данії, лінійний продюсер та другий режисер – Асад Сафаров.

Нагадаємо, в січні стрічка "Будинок зі скалок" отримала нагороду фестивалю Санденс. Це національний американський фестиваль незалежного кіно, який проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті, штат Юта, США.