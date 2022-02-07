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Стрічка "Будинок зі скалок" про дитячий притулок на Донбасі отримала нагороду на Гетеборзькому кінофестивалі

Премію вручили данському кінорежисеру Сімону Леренгу Вільмонту, а стрічку відзначено як "надзвичайно красиву".

Стрічка "Будинок зі скалок" про дитячий притулок на Донбасі отримала нагороду на Гетеборзькому кінофестивалі
Сімон Леренг Вільмонт
Фото: goteborgfilmfestival.se

Документальний фільм "Будинок зі скалок" спільного виробництва Данії, Швеції, Фінляндії та України отримав премію The Dragon Award Best Nordic Documentary на Гетеборзькому кінофестивалі у Швеції.

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Премію вручили данському кінорежисеру Сімону Леренгу Вільмонту, а стрічку відзначено як "надзвичайно красиву". Також у своєму формулюванні члени журі згадали про "гострий і пекучий відчай", "поетичні незабутні образи", "дитячі душевні історії". 

"За допомогою поетичних, незабутніх образів фільм озвучує несамовиті історії дітей, на тлі яких постійно йде жорстока війна... Попри повну темряву, у цій історії є легке мерехтіння світла, відчуття тепла і надії", – зазначають на сайті кінофестивалю.

Робота над стрічкою тривала на Донбасі понад два роки. У ньому розповідається про кількох виховательок, які працюють в особливому дитбудинку на Сході України поруч з лінією бойових дій та створюють безпечний простір для дітей. Режисер стрічки – Сімон Леренг Вільмонт з Данії, лінійний продюсер та другий режисер – Асад Сафаров.

Нагадаємо, в січні стрічка "Будинок зі скалок" отримала нагороду фестивалю Санденс. Це національний американський  фестиваль незалежного кіно, який проводиться щороку наприкінці січня в Парк-Сіті, штат Юта, США.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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