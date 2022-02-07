В українське кіно "вкладуть" понад 1 млрд гривень за рік

В Україні у 2022 році за підтримки Державного агентства з питань кіно планують працювати над 65 кінофільмами та серіалами. Рада з державної пiдтримки кiнематографiї України затвердила обсяг коштiв, що виділяються впродовж бюджетного періоду на 2022 рiк, у розмірі 1 млрд 275 млн 349 тисяч 250 гривень.

Про це повідомляє інформаційне агентство УНН.

"У 2022 роцi запланована робота над 65 проектами-переможцями 14-17 конкурсних вiдборiв. Рада з державної пiдтримки кiнематографії на вiдкритому засiданнi вiд 13 сiчня 2022 року затвердила графік проведення конкурсних відборів на 2022 рiк", – зазначили у Держкіно.

Повідомляється, що 119 кiнофiльмiв, наразі перебувають у виробництвi. Серед них "Мавка. Лiсова пiсня", "Донбас-Гiмалаї", "Одного Всесвiту мало. Iван Марчук", "Чорнобиль (CHERNOBYL)", "Дике лiто в Криму", "Голос серця", "Земля Енея", "Замiж за мiльйонера", "Зiлля".

У Держкіно поінформували, що у 2021 роцi профiнансовано фiльмiв на суму 528 829 700 гривень. Торік, за даними агентства, в Україні виробляли 125 кінофільмів та серіалів.

Фінансова підтримка українського кінематографу у 2020 році становила 446 млн 714 тис. гривень.

Нагадаємо, 20 січня в український кінопрокат вийшов повнометражний ігровий фільм української режисерки Катерини Горностай "Стоп-Земля".

Світова прем’єра стрічки відбулася на Берлінському кінофестивалі у травні 2021 року, де "Стоп-Земля" отримала "Кришталевого ведмедя" – нагороду за найкращий повнометражний фільм від Юнацького журі конкурсної програми BerlinaleGeneration 14plus.