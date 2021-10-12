Українка Оксана Линів очолить оперний театр у Болоньї

Українка Оксана Линів стане першою жінкою, яка очолить італійський оперний театр. Із січня наступного року вона обійме посаду музичної директорки і головної диригентки муніципального театру в Болоньї. Контракт підписано на три сезони.

Про це українська диригентка повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

"Знову мені випала честь і відповідальність стати першою жінкою в Італії, яка є запрошеною на посаду музичного директора одного з важливих державних театрів - в країні, де класична музика має надзвичайну історію, що відчувається в кожному куточку та є невід‘ємною частиною національної культури", - написала Оксана Линів.

На сайті Teatro Comunale Bologna зазначено, що 43-річна українка "встановила ще один рекорд після того як торік улітку першою з жінок відкрила престижний Байройтський фестиваль".

Оксана Линів нагадала, що муніципальний театр Болоньї відкрився 1763 року прем’єрою опери Віллібальда Глюка в присутності композитора. В різні століття тут поставили світові прем’єри своїх творів Россіні, Белліні, Доніцетті, Верді, а Вагнер не тільки справив фурор італійськими першовиконаннями своїх творів, а ще при житті став почесним громадянином міста.

На сцені цього театру в 1901 році дебютував Енріко Карузо, а одним з відомих диригентів був легендарний Артуро Тосканіні.

За останні 50 років серед музичних керівників театру були всесвітньо відомі Серджіо Челібідаке, Рікардо Шайї, Даніель Ґатті.

Линів у Болоньї вже диригувала двома симфонічними концертами. Як режисерка вона буде задіяна щонайменше у двох операх і двох концертах за сезон, повідомляють у театрі.

Оксана Линів - відома українська диригентка, родом із Львівщини, перша головна диригентка Опери і філармонійного оркестру австрійського міста Ґрац, другої за величиною опери Австрії. Вона працює з найбільшими оперними театрами та оркестрами світу. Линів заснувала Міжнародний фестиваль класичної музики LvivMozArt у Львові та Молодіжний симфонічний оркестр України – YsOU.

У 2020 році Линів здобула від провідних німецьких критиків нагороду Oper!Awards, засновану оперним часописом Oper!Das Magazin.