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Український фільм про Донбас отримав дві нагороди на кінофестивалі в Іспанії

Стрічка "Мати Апостолів" перемогла у категоріях "найкращий фільм" і "найкраща режисура".

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Український фільм "Мати Апостолів" режисера Зази Буадзе отримав дві нагороди на кінофестивалі Calella Film Festival в Іспанії. Стрічка про Донбас перемогла у категоріях "найкращий фільм" і "найкраща режисура".

Про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Загалом на Calella Film Festiva було подано 380 фільмів, відібрано на конкурс 20 і висунуто на нагороду 6 фільмів – з Японії, Чехії, Фінляндії, Іспанії, Великобританії та України.

Військова драма "Мати Апостолів" знята за реальними подіями, які відбувалися на сході України у 2014 році. Вона розповідає про безмірну материнську любов. Коли сину загрожує небезпека, мати чимшвидше кидається на допомогу. Заради порятунку дитини вона здатна на усе, навіть пройти крізь пекло війни.

Картину в іспанських містах Калелья та Ареньш-да-Мар презентували режисер Заза Буадзе та продюсер Дмитро Овечкін.

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

Фото: facebook.com/ukrainefilmagency

"Показ у місті Ареньш-да-Мар відвідали представники Генерального консульства України в Барселоні на чолі з консулом Олександром Дзьомою. Напередодні відбулась зустріч з Генеральним консулом України в Барселоні Артемом Воробйовим щодо необхідності та важливості організації показів фільму для української діаспори в Іспанії", - повідомили у Держкіно.

Фільм "Мати Апостолів" створений за підтримки МКІП у межах державної програми фінансування фільмів патріотичного спрямування.

Нагадаємо, у травні ця стрічка отримала три нагороди Нью-Йоркського кінофестивалю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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