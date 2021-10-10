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Зеленський привітав українських художників з професійним святом

"Полотна наших митців можна побачити у найвідоміших міжнародних виставкових залах"

Зеленський привітав українських художників з професійним святом
Фото: Facebook/Mystetskyi Arsenal

Президент України Володимир Зеленський привітав художників з їхнім професійним святом, яке вони відзначають у неділю, 10 жовтня.

“Українське образотворче мистецтво високо поціноване в усьому світі. Вітчизняні майстри демонструють високу професійність, презентуючи як найкращі традиції національної школи живопису, так і свої неординарні новаторські рішення”, – зазначив він.

Зеленський додав, що полотна наших митців можна побачити у найвідоміших міжнародних виставкових залах, їхні роботи представлені на престижних арт-майданчиках та відомих аукціонах сучасного мистецтва.

“Творчість українських художників утверджує імідж України як держави з великим креативним потенціалом. Дякую вам за талант, за те, що наповнюєте життя красою й новими сенсами”, – сказав президент.

Нагадаємо, День художника встановлено в Україні згідно з Указом Президента України у 1998 році.

Свято впроваджено заради визнання ролі художників України в розвитку українського образотворчого мистецтва, відродженні національних традицій у художній творчості та на підтримку ініціативи Спілки художників України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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