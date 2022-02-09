Центр сучасного мистецтва М17 відкриває виставку Гамлета Зіньківського

18 лютого о 19:00 в Центрі сучасного мистецтва М17 відбудеться відкриття виставки Гамлета Зіньківського “3652019 + ⅔”.

Цей проєкт — особистий щоденник автора, в якому він поділиться своїми думками, почуттями та подіями 2019 та 2021 років. Кожного дня художник відтворював пережите на маленьких аркушах паперу, тонкими лініями окреслюючи буденні ситуації, які наштовхують глядача на роздуми щодо сенсу життя, плину часу, емоційного стану та змін. Відвідувачі М17 побачать більше 700 мініатюрних робіт, а також великі картини з попередніх серій.

Фото: надано М17 Гамлет Зіньківський

Також 19 лютого, о 15:00 в М17 відбудеться artist talk Гамлета Зіньківського. Митець розповість про події та ідеї, котрими повнилося його життя протягом останніх років і про які, власне, оповідають його візуальні щоденники — серії «3652019» та «2/3». Відповість Гамлет і на запитання глядачів.

Гамлет Зіньківський — Харківський художник, відомий стріт-арт роботами. Його графічні роботи з фразами-підписами стали невіддільною частиною міського ландшафту Харкова. Художник брав участь у Венеційській бієнале та ілюстрував книгу Сергія Жадана.

Нагадаємо, на 59-й Венеціанській бієнале Україну представить проєкт "Фонтан виснаження. Висока вода" Павла Макова.