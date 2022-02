Британський музикант, співзасновник рок-гурту King Crimson Єн Макдональд пішов із життя у віці 75 років. Причиною смерті став рак.

Про це повідомив журнал Rolling Stone із посиланням на заяву сім'ї покійного.

Макдональд помер у власному будинку в Нью-Йорку в оточенні сім'ї 9 лютого.

King Crimson – британський гурт прогресивного року, утворений у січні 1969 року у Лондоні. Засновником гурту і його єдиним постійним членом є Роберт Фріпп. До першого складу King Crimson, окрім Фріппа (гітара, клавішні, вокал), входили Майк Джайлз (ударні), Єн Макдональд (клавішні, вібрафон, духові) та Грег Лейк (вокал, бас).

King Crimson записала такі хіти, як Epitaph, 21st Century Schizoid Man та The Court of the Crimson King.Останній з 14 альбомів гурт випустив у 2003 році.

Макдональд став учасником оригінального складу King Crimson і займався записом дебютного альбому In the Court of the Crimson King. Потім він залишив гурт разом із барабанщиком Майклом Джайлзом і запустив проект McDonald and Giles. У 1976 році музикант став одним із засновників гурту Foreigner, де він грав на гітарі та клавішних. Макдональд працював над такими студійними альбомами колективу, як Foreigner, Double Vision та Head Games.

Музикант також мав сольну кар'єру. 1999 року у нього вийшла платівка Drivers Eyes, а 2019-го Макдональд представив реліз Take Five Steps. Крім того, записував саундтреки до гри Wachenröder та шоу на CBS "Історії успіху з Брюсом Дженнером".