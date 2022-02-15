Рада попередньо дозволила силам територіальної оборони виконувати завдання ​у районах бойових дій

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву".

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 лютого, ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє Силам територіальної оборони виконувати завдання у районах ведення бойових дій.

Про це повідомляє пресслужба парламенту.

Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву".

Документ, зокрема, пропонує виключити обмеження щодо виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України.

Також пропонується надати змогу здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

У законопроєкті зазначено, що рішення щодо виконання завдань територіальної оборони в районах ведення військових (бойових) дій ухвалює головнокомандувач Збройних Сил України.

Проєкт закону зареєстровано за № 6521 .

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що силам тероборони потрібно півтора-два мільйони "достатньо мотивованих громадян, які бажають захистити свій дім, сім'ю, країну".

До кінця березня до резерву Сил територіальної оборони планується залучити до 70% необхідного штату.