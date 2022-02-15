Порошенко закликав Раду звернутися до парламентів світу щодо запровадження санкцій проти Росії

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час виступу з трибуни Верховної Ради закликав парламенти інших країн запровадити санкції проти держави-агресора та надати Україні більше зброї для оборони. На його думку, відповідні позиції мають бути додані до проєкту Постанови 7045 про Звернення Верховної Ради України до ООН, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, Парламентської Асамблеї ОЧЕС, урядів та парламентів іноземних держав у зв’язку з ескалацією Російською Федерацією безпекової ситуації навколо України.

«Безумовно, фракція «Європейської Солідарності» в повному складі буде підтримувати зазначену постанову. Але чого бракує в цій Постанові – і я прошу додатково включити. У зверненні до парламентів іноземних держав ми маємо закликати до негайного запровадження санкцій проти Росії як єдиного дієвого механізму зупинки агресора», – зазначив Порошенко.

На його думку, парламенти мають звернутися до своїх урядів про негайне збільшення військової допомоги і запровадження ленд-лізу для збільшення обороноздатності України, боротьби за свободу, безпеку і демократію в Європі і світі.

«Чому парламенти всього світу, вся Європа неодноразово проводили засідання на підтримку України. І тільки Верховна Рада України два місяці байдикувала, відправивши самих себе на канікули, стверджуючи, що ніякої військової загрози немає. Тільки сьогодні прокинулися, навіть не встигли повернутися з-за кордонів. Тому перед тим, як звертатися до інших, зверніться до себе», – зауважив лідер партії.