Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії.

«Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави», – нагадав Порошенко.

«Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер», – пояснює Порошенко.

Петро Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.