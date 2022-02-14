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Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб

Штаб має займатися швидкою підготовкою документів для збільшення обороноздатності держави.

Порошенко закликав створити у парламенті антикризовий штаб
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко під час погоджувальної ради з метою розробки та ухвалення оперативних рішень для захисту країни закликав створити у парламенті антикризовий штаб у форматі Тимчасової спеціальної комісії. 

«Ми говорили з вами, і це була спільна позиція, щоб ми створили так званий штаб з форматом Тимчасової спеціальної комісії для швидкої підготовки документів для збільшення обороноздатності держави», – нагадав Порошенко.

«Це – Тимчасова спеціальна комісія, кожна фракція делегує туди свого представника, і вона готує документи, які мають відношення до підвищення обороноздатності держави і мають терміновий характер», – пояснює Порошенко.

Петро Порошенко також закликав поставити у порядок денний зміни до Державного бюджету і виділити на потреби армії та територіальної оборони 50 млрд грн.

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