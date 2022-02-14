Ткаченко закликав українців не читати лише заголовки: включаємо логіку

"Ніхто нікуди не летить. Ми – українці – сильні тим, що разом", заявив міністр культури.

Міністр культури України Олександр Ткаченко закликав українців не читати лише заголовки і не вводити себе в оману.

Про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

“Ніхто нікуди не летить. Ми – українці – сильні тим, що разом. Тож критично мислимо, включаємо логіку. Це я про внутрішню тривогу, яка є у кожного всередині”, – зазначив він.

Ткаченко закликав українців довіряти українським органам влади.

“Наша розвідка працює на відмінно. Наші збройні сили сильні, як ніколи. Уважно дивимось на заяви про ймовірний напад. Навіть у США кажуть: остаточної інформації з приводу прийнятого рішення немає. Тому, зберігаємо спокій”, – написав міністр.

За його словами, на кожну заяву іноземних держав є пояснення чи аргументування збоку української влади: Офісу Президента, Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ, Міністерства культури та інформполітики та інших міністерств.

Ткаченко додав, що іноземні диппредставництва діють згідно зі своїми протоколами.

“Наш патріотизм, наша єдність – найкраща зброя проти кремлівської агресії. Наразі завдання усього світу – мобілізація проти токсичної держави під назвою Російська Федерація. Наш інформаційний супротив зможе нанести непоправні втрати економіці РФ”, – заявив міністр.

Нагадаємо, СБУ закликала українців зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Спецслужба констатувала безпрецедентний вплив на вітчизняний інформаційний простір. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. У заяві наголошується, що все це в комплексі – ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.

Американські та німецькі ЗМІ написали, що за даними джерел, ймовірне вторгнення Росії в Україну може початися 15−16 лютого.

Звертаючись до українців, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Україна має безпрецедентну підтримку з боку міжнародних партнерів. Зокрема, це проявляється у постачанні оборонної зброї, що підвищило спроможності Збройних Сил України дати відсіч агресору. Протягом місяця від різних країн отримано майже 2000 тон сучасного озброєння, боєприпасів і засобів бронезахисту. Резніков також наголосив, що агресору "не взяти ані Київ, ані Одесу, ані Харків".