Корнієнко закликав повернутися до питання дозволу на голосування депутатів дистанційно в онлайн-режимі

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав депутатів повернутися до обговорення можливості роботи парламенту в онлайн-режимі не тільки для комітетів, а й для голосувань.

Про це він повідомив на засіданні погоджувальної ради. Корнієнко зазначив, що завдяки можливості засідань комітетів у онлайні вчора оперативно о 22 годині збирався бюджетний комітет для розгляду виділення коштів резервного фонду на гарантії безпеки польотів над Україною.

"Подібні пропозиції є щодо того, щоб Верховна Рада могла у разі необхідності збиратися – або голосувати або працювати в онлайн-режимі. І треба повернутись до цього непростого, але важливого діалогу щодо того, що таке питання теж необхідно пропрацювати", – зазначив він.

Нагадаємо, в грудні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що у 2022 році парламент може ухвалити законопроєкт про запровадження дистанційного голосування для парламентарів. Спікер нагадав, що два роки тому він уже висував ідею щодо запровадження онлайн-голосування. Наразі, на його думку, це питання актуальне, оскільки є низка викликів, які "спрогнозувати неможливо".

Він заувжив що наразі "всі парламенти Європи мають міксовану систему голосування. І насамперед це пов’язано з тим, що в разі небезпеки (пандемії, агресії Російської Федерації) потрібно забезпечити діяльність парламенту".