Рада в разі необхідності готова працювати цілодобово, – Стефанчук

Сьогодні представники фракції і груп зустрінуться на нараді щодо оцінки безпекової ситуації.

Верховна Рада в разі необхідності готова працювати цілодобово. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив на засіданні погоджувальної ради.

"Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни", – зазначив він.

Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. Сьогодні відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України.

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Очікується і участь президента Володимира Зеленського. Явка на засідання для депутатів обовʼязкова.