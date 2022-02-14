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Рада в разі необхідності готова працювати цілодобово, – Стефанчук

Сьогодні представники фракції і груп зустрінуться на нараді щодо оцінки безпекової ситуації. 

Рада в разі необхідності готова працювати цілодобово, – Стефанчук
Фото: Lb.ua

Верховна Рада в разі необхідності готова працювати цілодобово. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив на засіданні погоджувальної ради.

"Верховна Рада працює в постійному штатному режимі, а за необхідності – у режимі 24 на 7, з тим щоби забезпечити виконання тих функцій, які покладені на парламент як єдиний законодавчий орган країни", – зазначив він. 

Стефанчук додав, що в суботу депутати та представники уряду провели зустріч із керівництвом ЗСУ для обговорення безпекових питань. Сьогодні відбудеться ще одна нарада щодо оцінки безпекової ситуації всередині та навколо України. 

Нагадаємо, сьогодні в Офісі президента відбудеться засідання фракції "Слуга народу". Очікується і участь президента Володимира Зеленського. Явка на засідання для депутатів обовʼязкова. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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