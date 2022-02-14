Зеленський візьме участь в засіданні фракції "Слуга народу", – джерела

На засіданні фракції "Слуга народу", що відбудеться сьогодні увечері, очікують президента Володимира Зеленського. За попередніми даними, він долучиться до депутатів, якщо не матиме в цей час важливих зустрічей з іноземними партнерами та телефонних дзвінків.
Про це LB повідомили декілька джерел у фракції.
Засідання, які традиційно проходили в КВЦ "Парковий", цього разу планується в іншому місці, гайімовірніше – Офісі президента. Основною темою для обговорення стануть безпекові питання.
"З йомвірністю 99% буде (президент. – Ред), місце досі невизначене, але на 99% не "Парковий", скоріше за все ОПУ", – зауважив один зі співрозмовників.
Інше джерело додало, що порядок денний засідання ще невідомий, а про місце зібрання повідомлять невдовзі до початку.
Нагадаємо, що завтра стартують пленарні засідання Верховної Ради після перерви на роботу в комітетах через високу захворюваність серед депутатів та працівників Апарату.
Сьогодні керівництво парламенту проведе погоджувальну раду.
На 13 лютого планували закриту нараду голів фракцій та груп з керівництвом силових відомств, однак натомість запропоновано взяти участь у нараді РНБО.