Парламент планує звернутись до міжнародних організацій і урядів щодо ескалації Росією ситуації довкола України

Проєкт постанови хочуть включити в порядок денний пленарних засідань на цьому тижні.

Верховна Рада планує спрямувати звернення до урядів, парламентів інших держав та міжнародних організацій щодо нагнітання Росією безпекової ситуації. Про це голова парламенту Руслан Стефанчук повідомив на засіданні погоджувальної ради.

Відповідний проєкт постанови зареєструють найближчим часом.

"Найближчим часом буде зареєстрована постанова за авторством керівництва парламенту про звернення Верховної Ради до Організації Обʼєднаних Націй, Європарламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, Парламентської асамблеї ОЧЕС, урядів, парламентів усього світу у звʼязку з ескалацією Росії безпекової ситуації навколо України", – заявив він.

Стефанчук попросив включити цей документ до порядку денного на пленарний тиждень, що починається завтра та зібратися для розгляду постанови профільному комітету.

Нагадаємо, 25 січня Верховна Рада ухвалила постанову про звернення до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Росії, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень.

За голосували представники всіх фракцій і груп, крім ОПЗЖ.