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Порошенко вимагає звільнити Пристайка через його заяву про НАТО

Експрезидент нагадав, що Вадим Пристайко був міністром закордонних справ.

Порошенко вимагає звільнити Пристайка через його заяву про НАТО
Фото: пресслужба партії "Європейська Солідарність"

Петро Порошенко під час погоджувальної ради закликав негайно відкликати і звільнити посла у Великій Британії Вадима Пристайка через його заяву про можливу відмову від членства України в НАТО

«Сьогодні вранці ми були шоковані новиною, що посол Зеленського в Лондоні Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО, нібито щоб запобігти війні. Я хочу нагадати всім, що війна з Росією триває вже вісім років, і свого часу ніякий позаблоковий статус не вберіг Україну від нападу Росії», – зауважив Порошенко.

«Врерше з часів Революції  Гідності офіційний представник України на міжнародній арені робить заяву про відмову від НАТО. І цим український посол показав, що шантаж і залякування Путіна України працює. Ми маємо продемонструвати абсолютно зворотнє», – переконаний Петро Порошенко. 

Він нагадав, що Вадим Пристайко – не просто посол, а колишній міністр закордонних справ, колишній екс-віце-прем’єр в уряді Зеленського, відповідальний за євроатлантичну інтеграцію. 

«Після обурення суспільства простого спростування вже замало. Ми наголошуємо на тому, що єдиний спосіб довести, що позиція Пристайка не є позицією української влади і Зеленського – негайно відкликати посла з Лондона і звільнити його з роботи», – сказав експрезидент.

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