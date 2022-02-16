​Російські найманці застосували заборонене "Мінськом" озброєння біля Оріхового та Станиці Луганської

Упродовж вівторка, 15 лютого, у зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих дій немає, повідомляє пресцентр ООС..

Учора в бік Катеринівки російські найманці відкривали вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

У напрямку Лобачевого окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Неподалік Оріхового збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із застосуванням мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Станиці Луганської ворог застосував міномети калібру 82 мм.

Станом на 7:00 середи, 16 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Ворог стріляв із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Сьогодні по околицях Станиці Луганської російські найманці знову стріляли з мінометів калібру 82 мм.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", – сказано в ранковому зведенні штабу ООС.

Нагадаємо, 15 лютого Верховна Рада попередньо дозволила силам територіальної оборони виконувати завдання у районах бойових дій. Законопроєкт передбачає внесення змін до Закону України "Про основи національного спротиву".