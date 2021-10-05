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​Львів'янина оштрафували на 17 тис. гривень за те, що він скинув порнофото своєї дівчини у чат ОСББ

Чоловік пояснив, що образився і таким чином хотів помститися.

​Львів'янина оштрафували на 17 тис. гривень за те, що він скинув порнофото своєї дівчини у чат ОСББ
Фото: Global Office

Сихівський районний суд Львова виніс вирок львів'янину Роману Знаку, який розповсюдив порнографічні фотографії своєї дівчини у чаті ОСББ у Viber.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Чоловік пояснив, що образився на дівчину і намагався їй таким чином помститися. Тепер він має сплатити 17 тис. грн штрафу.

Цей випадок трапився 9 квітня цього року. Львів'янин надіслав в закриту групу "ОСББ Біля парку" у Viber порнографічні фото своєї дівчини. У цей момент в групі цього ОСББ було 183 учасники. Після цього дівчина звернулася в поліцію.

Під час слідства у справі провели мистецтвознавчу експертизу, яка підтвердила, що фото в чаті ОСББ мають порнографічний характер.

На судовому засіданні 29 вересня Роман визнав свою провину. Він попросив суд не карати його суворо, адже він сильно кається. Суд визнав каяття як пом’якшувальну обставину.

Суддя Сихівського райсуду Микола Борачок оштрафував його на 17 тис. грн на користь держави. Чоловік ще може оскаржити цей вирок суду в апеляції.

Нагадаємо, в Одесі поліція повідомила про підозру 40-річній жінці, яка вимагала гроші у свого знайомого, погрожуючи опублікувати його інтимні фото, якими він поділився з нею під час спілкування в соціальній мережі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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