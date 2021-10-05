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​Лікаря оштрафували на 34 тис. гривень і на рік позбавили права діяльності за підробку ковід-сертифікатів

З початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів.

​Лікаря оштрафували на 34 тис. гривень і на рік позбавили права діяльності за підробку ковід-сертифікатів

На Дніпропетровщині суд вперше виніс вирок лікарю у справі про підробку сертифіката про вакцинацію від COVID-19 - його засудили до штрафу та позбавили права діяльності за фахом на один рік.

Про це під час селекторної наради повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає пресслужба МВС.

"Уже є перше судове рішення про стягнення штрафу в розмірі 34 тисяч гривень з лікаря з Павлограда Дніпропетровської області та позбавлення права діяльності за фахом на один рік", - сказав він.

Клименко додав, що нині поліцейські приділяють особливу увагу в боротьбі з підробкою довідок, що стосуються тестування на COVID-19 та сертифікатів про вакцинацію. Лише минулого тижня було проведено 13 обшуків та розпочато 12 кримінальних проваджень за фактом підроблення цих документів.

З початку року поліція відкрила 350 кримінальних проваджень за підроблення результатів ПЛР-тестів.

Нагадаємо, раніше мешканець Івано-Франківщини та жителька Хмельницького отримали штрафи за те, що підробили документи і використали їх під час спроби перетнути кордон з Польщею.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Наприкінці вересня в поліції розповіли, як будуть перевіряти COVID-сертифікати у випадку локдауну. Для цього розроблено відповідне програмне забезпечення, яке встановлять на планшети поліцейських.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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