У Миколаєві помітили незвичайну рекламу на білбордах, яка адресована, ймовірно, місцевим педагогам.

Про це пише видання "Никвести".

На бордах написано: "Ваша учениця лесбійка?", "Ваш учень трансгендер?", "Ваш учень гей?".

Вчителів закликають спробувати зрозуміти ЛГБТ-школярів і пройти спеціальні курси толерантності від громадської організації TERGO- "Співдружність батьків". Вона була заснована в 2013 році батьками і друзями ЛГБТ і відстоює їх права.

Фото: nikvesti.com

Фото: "Никвести"

Нагадаємо, 19 вересня в Києві відбувся марш рівності "КиївПрайд 2021".