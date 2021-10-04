Expo2020 - найяскравіша подія культурної дипломатії

1 жовтня в Дубай стартувала Expo2020, яка триватиме 6 місяців. Expo2020 - дуже масштабна подія, в обох сенсах слова "масштаб". В кожної країни є свій павільйон, до того ж є павільйони компаній, індустрій. Якщо на кожен витратити в середньому півгодини, то (припустимо, що павільйонів 200, хоча думаю їх більше) потрібно буде 100 годин часу. Відповідно цілих два тижні можна ходити там і все-одно не побачити все, адже багато подій відбуваються одночасно.

Фото: Андрій Волошин

Паркінг, який був майже порожній рано вранці, після обіду наповнився машинами. Стає зрозуміло, чому автобуси курсують по 15 хвилин тільки довкола паркінгу, зупиняючись в різних секторах. Навіть це свідчить про масштаб і вражає.

Вхід коштує 95 дирхам (приблизно 690 грн) і саме на жовтень діє промо, що цей квиток діє цілий місяць.

Expo2020 - це перш за все презентація. Павільйони країн - це як посольства, де будь-хто за 10-40 хвилин зможе побачити інсталяції, картини, бренди країн, і звісно ж можна буде спілкуватися з представниками кожної країни. Більшість павільйонів зроблені в дусі футуризму та з новітніми технологіями та прагнуть донести основне враження про країну за відносно короткий проміжок часу (тому так і багато аудіо-візуальних елементів).

Український павільйон порадував. При вході Вас зустрічає пшениця, але також - пшениця футуристична, і всюдихід (ATV) Sherp. Далі - ще декілька поверхів з виставками українських митців, стартапів та компаній. Чути як співають "Червона рута", відбувається захід за участю консулів. Подібні заходи зараз відбуваються в багатьох павільйонах експо, десь вони відкритого формату, десь лише по запрошенням. В українському павільйоні є на що подивитись, в той час як інші мають в рази менше контенту, деякі взагалі обмежились лише візуальною презентацією своєї країни.

Павільйон Саудівської Аравії був епічним, особливо зал з візуалізацією найцікавіших місць країни. В Великий італійський павільйон має кав'ярню, і приємно почути італійську мову вперше за довгий час. В румунському павільйоні - дегустація води, дуже актуальна річ для такої спеки. В білоруському павільйоні цікавий зал, зроблений як ліс, де ти наче спускаєшся до коріння. Сподобався павільйон Литви, бо це ж Литва) також гіди дуже цікаво розповідають про свою країну. Катарський павільйон має класний дизайн, хоч і мінімалістичний. А от павільйони США та ОАЕ трохи розчарували.

Отже наступні півроку Дубай буде столицею світової культурної дипломатії. Якщо будете тут, то безперечно варто відвідати Експо2020, цей невеликий текст - лише краплина в океані подій, які тут відбуваються.