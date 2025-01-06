Аргентинська мрія

В чому різниця між божевільним та генієм? Успіх. Цими словами починається інтерв’ю аргентинського президента Хав'єра Мілей в подкасті Лекса Фрідмана. Сам Фрідман не однозначна фігура, але що поробиш, якщо він запрошує цікавих людей, а його формат багатогодинних розмов дуже добре підходить для прослуховування в дорозі. На початку подкасту він сказав, що хоче спілкуватись з багатьма лідерами держав, в тому числі і Зеленським і, путіним (миротворцем себе вважає).

Фото: ОП

Хав'єр Мілей може виглядати божевільним в деяких своїх висловлюваннях чи вчинках, але в політиці, куди аргентинський президент потрапив лише в 2021, він - геній. Продажні медіа і ліваки вже охрестили його «популістом», «правим радикалом», але його популярність в Аргентині і світі зростає.

До речі, Мілей активно підтримує Україну. Зеленський був на його інавгурації. Мілей чітко ототожнює Аргентину з Заходом: за найбільшого союзника вбачає США, ненавидить комунізм.

Цікаво, що в політику Мілея привело захоплення економічною теорією. Більше 10 років тому він натрапив на статтю Мюррея Ротбарда «Монополія і конкуренція», і потім відкрив для себе Австрійську школу економіки. Хав'єр прийшов додому та порахував скільки коштів йому потрібно на корм для собак, їжу та базові витрати. Всі інші гроші - витратив на книжки. Такі автори як Людвіг фон Мізес, Фрідріх Хайєк, Ганс-Герман Гоппе, Хесус Уерта де Сото, Хуан Рамон Рало, Філіп Багус, Вольтер Блок - стануть базою економічної теорії, яку і сам Мілей розвиває далі в своїх книжках і статтях з економіки та політичної філософії.

Чи стане Аргентина новим економічним дивом? Чи буде майбутнє покоління вивчати вже «аргентинську модель»? Поки що виглядає, що Аргентина на цьому шляху. За рік президентства Мілея була зупинена гіперінфляція. Провели найбільшу структурну реформу. З 18 міністерств залишили 8. Було суттєво скорочено бюрократичний апарат.

“Щодня ми усуваємо від 1 до 5 регуляцій. Водночас потрібно провести ще 3200 структурних реформ, і коли вони будуть завершені - Аргентина буде найбільш вільна країна в світі.”, - так Мілей висловлює своє бачення реформ.

До речі, цікавим є те, що аргентинський досвід реформ активно переймає друг Мілея Ілон Маск для DOGE (з абревіатури - Департамент урядової ефективності, а не однойменна криптовалюта). Вони багато спілкуються і, можливо, це ще один шанс донести проукраїнську позицію до оточення Трампа і до самого Дональда. російська пропаганда активно діє в усьому світі, особливо й у «країнах третього світу» куди зараховують більшість латиноамериканських країн. Вона наштовхнеться на серйозний спротив в іспаномовному світі, маючи такого союзника.

Аргентинські реформи приваблюють капітал та інвесторів. Наприклад, лише в блокчейн індустрії за останні місяці відбулось декілька конференцій, важливих подій. Дехто обирає Аргентину як основне або ж додаткове місце для релокації та свого бізнесу. Саме так варто боротись за індустрії майбутнього з великою доданою вартість, а не створювати нові податки та складнощі. На перший погляд у Мілея і Зеленського може бути багато спільного: обоє мали високу популярність в медіа (Мілей вів свою передачу та подкаст), обоє перемогли з обіцянками реформ, змін системи й боротьби з корупцією. В цьому інтерв’ю Мілей каже, що корупція залишається найбільшою проблемою Аргентини. Колись був «грузинський тренд» - коли в Україну було запрошено багато грузинських реформаторів, які насправді нічим особливим не відзначалися. Можливо, майбутнє - це аргентинський тренд? З огляду на любов до всього іноземного - варто їхати вивчати досвід реформ в Аргентину. Або, принаймні, прочитати забутих економістів.