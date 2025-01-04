Американський блогер Лекс Фрідман записав 3-годинний подкаст із Зеленським

Американський блогер Лекс Фрідман записав 3-годинний подкаст із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Фрідман повідомив у соцмережі Х.

“У мене була чудова розмова з Володимиром Зеленським”, – написав Фрідман.

Він зазначив, що епізод подкасту, який триває понад три години, має вийти в понеділок.

Фрідман запропонував Зеленському записати подкаст ще у листопаді. Майже одразу президент погодився.

Зазначимо, після вторгнення Росії в Україну Фрідман говорив, що "вважає росіян, українців і американців своїми народами" і "популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін".

Лекс Фрідман – американський вчений, інтерв'юер та блогер радянсько-єврейського походження. Серед інших він записував подкасти з Ілоном Маском, Дональдом Трампом, Біньяміном Нетаньяху, Хав'єром Мілеєм, Марком Цукербергом та іншими.

Його YouTube-канал має понад 4 млн підписників. Водночас загальна кількість переглядів відео на каналі складає понад 500 млн.

В липні колишній ведучий республіканського телеканалу FoxNews Такер Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, анонсував інтерв’ю з Зеленським. Тоді в Офісі президента цю інформацію не підтвердили.