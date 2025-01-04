У Воронезькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

У Воронезькій області 1 січня розбився військовий гелікоптер окупантів Мі-28, йдеться на телеграм-каналі Astra. Гелікоптер впав і спалахнув близько 18-ої години вечора в полі.
На борту перебували два члени екіпажу — вони загинули.
Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Про причину аварії наразі невідомо.
- Торік навесні у тимчасово окупованому Криму впав російський корабельний протичовновий вертоліт Ка-27.
- Тоді ж у Волгоградській області Росії під час повернення на базу розбився вертоліт санавіації.