У Воронезькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

У Воронезькій області 1 січня розбився військовий гелікоптер окупантів Мі-28, йдеться на телеграм-каналі Astra. Гелікоптер впав і спалахнув близько 18-ої години вечора в полі.

На борту перебували два члени екіпажу — вони загинули.

Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Про причину аварії наразі невідомо.