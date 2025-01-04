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У Воронезькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув

Про причину аварії невідомо.

У Воронезькій області РФ розбився гелікоптер Мі-28, екіпаж загинув
російський гелікоптер Мі-28, фото ілюстративне
Фото: скриншот відео

У Воронезькій області 1 січня розбився військовий гелікоптер окупантів Мі-28, йдеться на телеграм-каналі Astra. Гелікоптер впав і спалахнув близько 18-ої години вечора в полі.

На борту перебували два члени екіпажу — вони загинули.

Вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту. Про причину аварії наразі невідомо.

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