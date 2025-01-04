Підпілля повідомило про саботаж і міжетнічні конфлікти серед окупантів, які дислокуються у Запорізькій області

Протистояння відбувається між росіянами і представниками кавказьких народів.

На Запорізькому напрямку фіксують міжетнічні конфлікти та саботаж російських військових у 70-му мотострілецькому полку.

Про це повідомив рух «Атеш».

За інформацією підпілля, основне протистояння відбувається між росіянами і представниками кавказьких народів.

«У підрозділі фіксуються регулярні випадки словесних образ, що ґрунтуються на національній приналежності, а також фізичні розправи», - розповіли в «Атеш».

Крім того, у полку є солдати, які мають антипутінські настрої. Вони протидіють командуванню і організовують диверсії в тилу, пошкоджуючи техніку у місцях дислокації підрозділу.