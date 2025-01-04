СБУ заявила про викриття двох лікарів на черговій схемі ухилення від мобілізації на Закарпатті

За хабарі від 6 тисяч доларів вони допомагали “відкосити” від призову на підставі фіктивної інвалідності.

На Закарпатті під час проведення комплексних заходів викрито двох посадовців однієї з медустанов області, повідомляє СБУ.

За хабарі від 6 тисяч доларів вони допомагали “відкосити” від призову на підставі фіктивної інвалідності.

Так, викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.

Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам “підтверджували діагнози” та призначали групу інвалідності.

Далі “клієнти” могли безперешкодно виїхати за межі України.

Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч американських доларів одним із лікарів, причетних до схеми.

У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.

Обом медикам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.