СБУ заявила про викриття двох лікарів на черговій схемі ухилення від мобілізації на Закарпатті

На Закарпатті під час проведення комплексних заходів викрито двох посадовців однієї з медустанов області, повідомляє СБУ.
За хабарі від 6 тисяч доларів вони допомагали “відкосити” від призову на підставі фіктивної інвалідності.
Так, викрито двох лікарів-офтальмологів однієї з лікарень, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників та забезпечували їм фіктивну госпіталізацію.
Далі фальшивки передавали до центру медико-соціальної експертизи, де клієнтам “підтверджували діагнози” та призначали групу інвалідності.
Далі “клієнти” могли безперешкодно виїхати за межі України.
Правоохоронці задокументували факт отримання 6 тисяч американських доларів одним із лікарів, причетних до схеми.
У межах кримінального провадження співробітники СБУ провели вісім санкціонованих обшуків у кількох медичних установах області, центрі медико-соціальної експертизи та помешканнях фігурантів. Вилучено документи, що підтверджують злочинну діяльність, а також готівку в іноземній валюті.
Обом медикам вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).
Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Триває досудове розслідування.
- Іншу подібну схему на Закарпатті викрили у листопаді. Тоді серед затриманих були посадовці ТЦК, ВЛК, лікар та експоліцейські.