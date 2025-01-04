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У неділю синоптики не прогнозують опадів, місцями на дорогах буде ожеледиця

На високогiр'ї Прикарпаття і східної частини Закарпаття очікують значну снiголавинну небезпеку.

У неділю синоптики не прогнозують опадів, місцями на дорогах буде ожеледиця
ожеледиця
Фото: ukrinform.ua

У неділю, 5 січня, в Україні буде хмарно, з проясненням і без опадів.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Щоправда, невеликий сніг очікують у Карпатах та на Закарпатті.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі сягне 4-9° морозу, вдень коливатиметься від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 1-6° морозу.

Також синоптики попередили про значну сніголавинну небезпеку. У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами небезпека третього рівня очiкується 4-5 січня на високогiр'ї Iвано-Франкiвської області, а 4-6 січня - на високогiр'ї східної частини Закарпатської області.

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