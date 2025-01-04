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Бійці Нацгвардії відбили спробу штурму росіян на квадроциклах

Також оператори ударних дронів "Азову" ліквідували ворожу піхоту, яка розосередилась по місцевості.

Бійці Нацгвардії відбили спробу штурму росіян на квадроциклах
Фото: Нацгвардія

Росіяни спробували штурмувати позиції бійців Нацгвардії на квадроциклах. Українські військові зупинили штурм ворога ще на під'їзді окупантів.

Про це повідомляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

"Група ворожих штурмовиків планувала заскочити на позиції Сил оборони на квадроциклах. Проте зухвалий наліт був зупинений ще на під'їзді до окопів захисників", — розповідає Півненко.

За словами командувача, після того, як нацгрардійці відбили наліт росіян, оператори ударних дронів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" взялися за планомірну ліквідацію ворожої піхоти, яка розосередилась по місцевості.

"Результат — знищена легкова техніка, а також багато ворожих "200" та "300", — додає генерал.

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