У Нацполіції спростували інформацію про автоматичну фіксацію відсутності страхування авто

Це порушення і надалі фіксуватимуть поліцейські під час зупинки транспортного засобу.

У Нацполіції спростували інформацію про автоматичну фіксацію відсутності стрховки для авто.

"Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності", – зазначили у відомстві.

Йдеться про поширену в інтернеті інформацію, що начебто із 1 січня 2025 року в Україні камери автофіксації порушень ПДР тепер, зокрема, можуть зфіксувати відсутність страхування, а розмір штрафу нібито становитиме 425 гривень.

У Нацполіції наголосили, що це неможливо, бо:

Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення. Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі повідомлять заздалегідь з офіційних джерел.

Проте відсутність страховки і надалі можуть фіксувати під час зупинки транспортного засобу поліцейські, як і раніше, тому поліс страхування є необхідним.