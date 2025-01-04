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У Нацполіції спростували інформацію про автоматичну фіксацію відсутності страхування авто

Це порушення і надалі фіксуватимуть поліцейські під час зупинки транспортного засобу. 

У Нацполіції спростували інформацію про автоматичну фіксацію відсутності страхування авто
Фото: Facebook/Олексій Білошицький

У Нацполіції спростували інформацію про автоматичну фіксацію відсутності стрховки для авто.

"Увага! Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність «страховки» в автоматичному режимі. Ця інформація не відповідає дійсності", – зазначили у відомстві. 

Йдеться про поширену в інтернеті інформацію, що начебто із 1 січня 2025 року в Україні камери автофіксації порушень ПДР тепер, зокрема, можуть зфіксувати відсутність страхування, а розмір штрафу нібито становитиме 425 гривень.

У Нацполіції наголосили, що це неможливо, бо: 

  • Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення. Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.
  • Система автофіксації поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення. Це питання буде опрацьовуватись як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі повідомлять заздалегідь з офіційних джерел. 

Проте відсутність страховки і надалі можуть фіксувати під час зупинки транспортного засобу поліцейські, як і раніше, тому поліс страхування є необхідним. 

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  • Із 1 січня 2025 року змінилася процедура оформлення міжнародного страхування "Зелена картка". Страховий сертифікат набуватиме чинності лише з початку доби, наступної після дня його оформлення.
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