​Від січня "Зелена картка" для виїзду за кордон діятиме по-новому

Із 1 січня 2025 року змінюється процедура оформлення міжнародного страхування "Зелена картка".

Про це йдеться у повідомленні пресслужб ДПСУ та Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Відповідно до змін страховий сертифікат «Зелена картка» набуватиме чинності лише з початку доби, наступної після дня його оформлення. Він набиратиме чинності з 00:00 годин дати початку строку його дії, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору). Це означає, що транспортні засоби більше не зможуть у день оформлення договору міжнародного страхування перетинати кордон.

Раніше у водіїв була можливість оформити страховий сертифікат «Зелена картка», який розпочинав свою дію у день його оформлення, безпосередньо перед перетином державного кордону.

Нові вимоги передбачають, що:

Страховий сертифікат «Зелена картка» потрібно оформляти мінімум за день до поїздки.

Інформація про міжнародний договір страхування повинна бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, інакше документ може бути визнано недійсним.

Відсутність чинного страхового сертифіката «Зелена картка» може стати причиною відмови у перетині кордону.

Всі укладені до 1 січня 2025 договори міжнародного страхування попереднього зразку будуть чинними до завершення строку їх дії.

Також з 1 січня 2025 року запроваджується вільне ціноутворення для усіх договорів страхування відповідальності водіїв. Це стосується і страхових сертифікатів “Зелена картка”. На сьогодні ціноутворення регулюється державою: встановлені єдині розміри страхових платежів, які страхові компанії зобов'язані застосовувати при тарифоутворенні. Починаючи з 1 січня, ці обмеження будуть скасовані, і страхові компанії самостійно зможуть визначати параметри, які впливатимуть на формування вартості полісів, виходячи з власних андерайтингових моделей та страхових портфелів, а також інших факторів, які стосуються ризиків, що спричинюють настання страхового випадку.

Крім цього, із початку нового року почне повноцінно діяти електронний страховий сертифікат “Зеленої картки” в усіх країнах-членах системи. Відповідно водії зможуть пред’являти страховий сертифікат у цифровому вигляді, зберігаючи його, наприклад, у PDF-файлі на мобільному пристрої в будь-якій країні, яка входить до системи страхування. Проте українським водіям рекомендують перед виїздом за кордон роздрукувати та зберігати сертифікат у паперовому форматі для його пред’явлення на вимогу уповноважених іноземних контролюючих органів.