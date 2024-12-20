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ДПСУ: через збільшення пасажиропотоку на кордоні найменш завантаженими є лише два пункти пропуску

Пасажиропотік на кордоні збільшився на 15%.

ДПСУ: через збільшення пасажиропотоку на кордоні найменш завантаженими є лише два пункти пропуску
Українські прикордонники перевіряють документи на українсько-польському пункті пропуску Рава-Руська.
Фото: EPA/UPG

На Львівщині спостерігається збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Серед усіх пунктів пропуску, найменш завантаженими залишаються ПП «Смільниця» та «Угринів». 

Про це інформує ДПСУ.

«Спостерігається збільшення пасажиропотоку на виїзд з України (зріс на 15% від звичного потоку). Через це в окремих пунктах пропуску накопичується транспорт. Станом на 17:00 менш завантажені ППр «Смільниця» та «Угринів», — пишуть у Держприкордонслужбі. 

В ДПСУ нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони.

"Просимо громадян врахувати інформацію під час планування подорожі", — додають у відомстві.

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