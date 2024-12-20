ДПСУ: через збільшення пасажиропотоку на кордоні найменш завантаженими є лише два пункти пропуску

На Львівщині спостерігається збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Серед усіх пунктів пропуску, найменш завантаженими залишаються ПП «Смільниця» та «Угринів».
Про це інформує ДПСУ.
«Спостерігається збільшення пасажиропотоку на виїзд з України (зріс на 15% від звичного потоку). Через це в окремих пунктах пропуску накопичується транспорт. Станом на 17:00 менш завантажені ППр «Смільниця» та «Угринів», — пишуть у Держприкордонслужбі.
В ДПСУ нагадують, що перетин кордону залежить від роботи усіх представників контрольних служб, які здійснюють свою діяльність в пунктах пропуску та працівників відповідних служб суміжної сторони.
"Просимо громадян врахувати інформацію під час планування подорожі", — додають у відомстві.
- 21 грудня з 13.30 розпочинається рух на пункті пропуску з Польщею «Нижанковичі – Мальховичі».