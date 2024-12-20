Сапери ДСНС потрапили під російський обстріл в Донецькій області

Сьогодні в Покровському районі Донецької області під час розмінування території піротехніки ДСНС потрапили під російський обстріл.

Про це повідомляє ДСНС України.

Осколки снарядів пошкодили піротехнічний автомобіль саперів. Особовий склад не постраждав. Рятувальники вчасно відійшли на безпечну відстань від зони ураження.

У ДСНС зазначають, що рятувальники продовжують виконувати завдання із забезпечення безпеки цивільного населення та розмінування територій навіть у таких складних умовах.