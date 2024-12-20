Чекав на захоплення Вінниччини російськими військами: до 5 років тюрми засудили настоятеля храму УПЦ (МП) на Вінничині

Протоієрей під час проповідей та спілкування з вірянами вихваляв Путіна та героїзував російську армію.

За матеріалами СБУ 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна та очікував на захоплення Вінниччини.

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України.

Відомо, що під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля та героїзував російські війська, що намагаються окупувати нашу державу.

При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру. Експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.

З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.