Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
Бельгія не виконає обіцянку щодо F-16 для України
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
«Чмут краде гроші», «Притула, де супутник?», «піар на війні»: хто руйнує репутацію фондів?
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Мін'юст попередив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, яка обслуговує реєстри
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Трамп наказав республіканцям ініціювати бюджетний шатдаун
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
У Франції 20 років за гратами отримав Домінік Пеліко, який роками дозволяв десяткам чоловіків гвалтували його дружину
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Чекав на захоплення Вінниччини російськими військами: до 5 років тюрми засудили настоятеля храму УПЦ (МП) на Вінничині

Протоієрей під час проповідей та спілкування з вірянами вихваляв Путіна та героїзував російську армію.

Чекав на захоплення Вінниччини російськими військами: до 5 років тюрми засудили настоятеля храму УПЦ (МП) на Вінничині
Фото: СБУ

За матеріалами СБУ 5 років тюрми отримав настоятель храму УПЦ (МП), який вихваляв путіна та очікував на захоплення Вінниччини.

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав настоятель храму Вінницької єпархії УПЦ (МП), який виправдовував війну рф проти України.

Відомо, що під час проповідей та спілкування з вірянами протоієрей вихваляв очільника Кремля та героїзував російські війська, що намагаються окупувати нашу державу.

При цьому клірик висловлював сподівання на захоплення Вінницької області та інших регіонів центральної частини України.

Співробітники СБУ задокументували злочини протоієрея і в серпні цього року повідомили йому про підозру. Експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності настоятеля храму на користь РФ.

З урахуванням співпраці зі слідством суд визнав клірика винним за ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмиснику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

  • Нагадаємо, у серпні цього року СБУ викрила настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння, який вихваляв окупантів і очікував їх приходу в область.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies