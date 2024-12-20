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Через російські масовані обстріли Донеччини загинула літня жінка, четверо людей поранені

Пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, складські приміщення.

Через російські масовані обстріли Донеччини загинула літня жінка, четверо людей поранені
обстріли Донецької області
Фото: Донецька обласна прокуратура

Внаслідок російських обстрілів у Донецькій області загинула літня жінка, ще 4 цивільних дістали поранення. Під обстрілами опинилися Покровськ, Костянтинівка і Лиман.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

20 грудня удосвіта війська держави-агресора атакували м. Костянтинівка. Влучання засобу ураження, ймовірно "ФАБ-250" з УМПК відбулось у багатоповерховий будинок. З-під завалів зруйнованої оселі рятувальники деблокували тіло 75-річної жінки. 

Вже о 7 годині ранку ворог обстріляв з артилерії м. Лиман. На території гаражного кооперативу дістав тілесні ушкодження 51-річний містянин. З мінно-вибуховою травмою, пораненнями голови і грудної клітини його доставлено до лікарні.

У Покровську внаслідок ворожих атак травмовано ще 3 чоловіків. У них діагностовано травму голови, різані рани тіла, осколкові поранення плеча й стегна. 

В населених пунктах пошкоджено багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, складські приміщення.

За процесуального керівництва Костянтинівської, Покровської та Слов’янської окружних прокуратур розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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