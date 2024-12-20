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Командир 211-ї бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Командир 211-ї бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу
Командир 211-ї понтонно-мостової бригади полковник Олег Побережнюк
Фото: ТСН

У Тернополі командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу, повідомляє “Суспільне” із посиланням на інформацію від прокуратури. 

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Вчора, 19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Справа 211-ї бригади

  • Раніше "Українська правда" оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211-ої понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.
  • Встановлено, що восени 2023 року Побережнюк залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині, замість їхньої служби в зонах бойових дій. 
  • У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.
  • Згодом стало відомо, що ситуацію у бригаді розпорядився вивчити міністр оборони Рустем Умєров
  • Правоохоронці розпочали досудове розслідування стосовно посадових осіб бригади за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Крім того, командиру бригади повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України).
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