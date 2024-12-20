Командир 211-ї бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

У Тернополі командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк вийшов з-під варти під заставу, повідомляє “Суспільне” із посиланням на інформацію від прокуратури.

Чи вніс заставу Олег Побережнюк особисто, чи внесли за нього – у прокуратурі наразі не повідомляють.

Вчора, 19 грудня, йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою упродовж двох місяців, з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Справа 211-ї бригади