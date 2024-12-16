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Генштаб перевірить факт ймовірних зловживань у 211 понтонно-мостовій бригаді ЗСУ

За окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. 

Генштаб перевірить факт ймовірних зловживань у 211 понтонно-мостовій бригаді ЗСУ
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У Генштабі заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ.

Про це ідеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"16 грудня у медіа оприлюднено матеріал, який висвітлює факти можливих зловживань посадових осіб 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки Збройних сил України", — ідеться у повідомленні.

За рішенням Головнокомандувача Збройних Сил України до військової частини направлено комісію Військової служби правопорядку у Збройних Силах України для перевірки зазначеної інформації. 

На час проведення перевірки командира військової частини відсторонено від виконання службових обов’язків за посадою. Про перебіг і результати перевірки буде поінформовано додатково у встановленому законодавством України порядку. 

Водночас слід зазначити, що за окремими вказаними фактами у вересні цього року вже була проведена службова перевірка. За її результатами були зібрані матеріали та передані до компетентних органів, де порушено відповідне кримінальне провадження.

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