У Вінниці чадним газом отруїлися три людини

У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом, повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Отруїлися особи віком 81, 71 та 59 років.
Попередня причина – неправильно змонтоване газове обладнання. Постраждалих госпіталізували до лікарні.
Рятувальники нагадують, що симптомами отруєння чадним газом є: головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, відчуття втоми і запаморочення.
При отруєнні чадним газом потрібно:
- забезпечити доступ до свіжого повітря;
- якщо погано комусь поруч – винести потерпілого на вулицю, надати першу домедичну допомогу та викличте “103”;
- підкласти під голову подушку, розстебніть комір і пояс;
- викликати аварійну газову службу за номером “104”;
- вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.