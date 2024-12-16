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Захисники збили 27 ворожих ударних дронів, ще 19 – локаційно втрачені

Всього Росія запустила по території України 49 безпілотників.

Захисники збили 27 ворожих ударних дронів, ще 19 – локаційно втрачені
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

Уночі 16 грудня 2024 року Росія атакувала Україну 49-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Орел, що у РФ. Захисники збили 27 із них.

Про це повідомили у Повітряних силах. 

Станом на 08.30 підтверджено збиття 27 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Чернігівській, Сумській, Черкаській, Хмельницькій, Харківській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 19 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Три БпЛА все ще знаходяться у повітрі. 

Влучань не зафіксовано, інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Фото: Повітряні сили

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