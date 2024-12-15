У Зеленського заявили про неприпустимість російських наративів під час війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив про поширення деякими політиками в Україні російських наративів у розпал повномасштабної війни з Росією.

"Деякі політики забувають, що саме захист України та перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз", - написав Єрмак у Telegram.

Таким чином він відреагував на те, як голова ексспівголова забороненої у 2022 році партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко розмістив у соцмережі TikTok заяву, в якій заявив про підтримку людей, які нібито страждають від якихось "радикалів" в Україні та начебто заборону розмовляти рідною мовою.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко наголосив, що слова, що пролунали з вуст Бойка, "поширюють зазвичай росіяни і про насильство над людьми, без згадки Росії.

"Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто здійснює насильство над українцями - це росіяни. Шахедами, ракетами, боєприпасами, солдатами. Вони знищують цілі міста. І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо звісно він працює на користь України), публічно про це постійно нагадував. Втім, бачимо дещо інше. І це відверто, м'яко кажучи, обурює", - написав Коваленко.