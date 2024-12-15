​Росіяни проводять активні штурмові дії на околиці міста Курахове і залучають ДРГ, - Генштаб

Цей напрямок залишається одним із найгарячіших на фронті.

Курахівський напрямок на Донеччині залишається одним із найгарячіших на фронті. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Курахівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всьому фронті російсько-української війни. Наші війська дають відсіч окупантам, які мають значну перевагу в особовому складі та техніці, атакують за підтримки артилерії й авіації", - йдеться в повідомленні.

Російські окупанти проводять активні штурмові дії на південно-східній околиці міста. При цьому вони намагаються захопити дорожню розв'язку і квартал багатоквартирної забудови в його південній частині.

Ворог залучає диверсійно-розвідувальні групи. Так, зафіксовані випадки використання ДРГ під виглядом цивільних осіб.

"З метою запобігання таким діям противника Сили оборони проводять контрдиверсійні заходи. Командуванням приймаються всі необхідні рішення з урахуванням складності обстановки", - наголосили в Генштабі.

Військові зазначили, що разом із наступом своїх військ ворог реалізує спеціальні операції в інформаційному просторі. Так, на підтримку реалізації завдань Курахівської операції, росіяни поширюють спотворену інформацію про ситуацію в місті.