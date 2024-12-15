Українські пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь та запалили його на честь Захисників України.
Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.
"Вифлеємський вогонь миру вже у Львові. Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові", - написав він у Телеграм.
Після цього вогонь буде поширений по всій країні.
"Нехай це світло дарує нову надію, віру в Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка", - додав Садовий.