Його запалили його на честь Захисників України.

Українські пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь та запалили його на честь Захисників України.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Вифлеємський вогонь миру вже у Львові. Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові", - написав він у Телеграм.

Після цього вогонь буде поширений по всій країні.

"Нехай це світло дарує нову надію, віру в Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка", - додав Садовий.