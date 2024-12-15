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До Львова привезли Вифлеємський вогонь миру

Його запалили його на честь Захисників України.

До Львова привезли Вифлеємський вогонь миру
Вифлеємський вогонь миру
Фото: Андрій Садовий

Українські пластуни привезли до Львова Вифлеємський вогонь та запалили його на честь Захисників України.

Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

"Вифлеємський вогонь миру вже у Львові. Львівські пластуни започаткували нову традицію: вогонь привезли з місця народження Ісуса Христа і сьогодні запалили на Полях почесних поховань Захисників України у Львові", - написав він у Телеграм. 

Після цього вогонь буде поширений по всій країні.

"Нехай це світло дарує нову надію, віру в Перемогу та зігріває всіх, кому сьогодні потрібна підтримка", - додав Садовий.

Вифлеємський вогонь миру
Фото: Андрій Садовий
Вифлеємський вогонь миру

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