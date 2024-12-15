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Укрзалізниця оновила графік перевезень на 2025 рік

Зміни стосуються поїздів, що курсують територією країни, а також - міжнародних.

Укрзалізниця оновила графік перевезень на 2025 рік
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оновила графік руху поїздів, що курсують територією країни, а також -  міжнародних.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Так, о 05:26 зі станції Варшава Заходня відправився поїзд до Рава-Руської.

До української станції Рава-Руська пасажири поїздом польської залізниці PKP Intercity прибули за графіком о 13:45.

Далі відбулася пересадка за узгодженим графіком на дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3, який прямує до Львова та Чернівців.На українській ділянці маршруту поїзд також проходить через станції Тернопіль, Чортків, Заліщики.⠀

Призначення другої пари поїздів №765/766 – 865/866 на маршруті Варшава – Рава-Руська – Львів – Чернівці у новому графіку значно збільшує кількість місць у залізничному сполученні з польською столицею. Забезпечення руху на польській ділянці маршруту поїздами PKP Intercity підвищує рівень комфорту для пасажирів.⠀

О 10:42 з Відня до Чопа вирушив поїзд №143Д. Для збільшення кількості місць у його складі додано один вагон, що забезпечує +70% місць.⠀В УЗ зазначили, що сполучення Київ – Відень – Київ із пересадкою в Чопі стане на 3 години швидшим. 

Зі станції Чоп пасажири, що прямують до Києва, здійснюють пересадку на нічний поїзд №27/28 Чоп – Київ. Він відправляється з пересадкового хабу в Чопі о 22:38 і прибуває до столиці України о 10:01.⠀

Квитки доступні в застосунку УЗ, на сайті, у чат-ботах, а також у касах вокзалів.

Як повідомлялося, сьогодні, 15 грудня, в перший рейс вирушив новий потяг із Києва до Будапешта.

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