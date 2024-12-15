"Білий Янгол" евакуював передостанню жительку на Лиманському напрмку Донеччини

Після ворожого обстрілу поліцейські забрали поранену людину, а також евакуювали тіло загиблого із Зарічного.

З прифронтового села Колодязь Донецької області екіпаж "Білий Янгол" евакуював передостанню жительку.

Про це повідомляє поліція Донеччини.

"Під звуки близьких вибухів екіпаж вивіз жінку з села Колодязі, що поруч із "палаючими" Тернами", — пише поліція.

Крім того, поліцейські допомогли жителям сусіднього села Зарічне після ворожого обстрілу: одну людину доставили в лікарню, тіло загиблого – до моргу.