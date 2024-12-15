"Білий Янгол" евакуював передостанню жительку на Лиманському напрмку Донеччини

З прифронтового села Колодязь Донецької області екіпаж "Білий Янгол" евакуював передостанню жительку.
Про це повідомляє поліція Донеччини.
"Під звуки близьких вибухів екіпаж вивіз жінку з села Колодязі, що поруч із "палаючими" Тернами", — пише поліція.
Крім того, поліцейські допомогли жителям сусіднього села Зарічне після ворожого обстрілу: одну людину доставили в лікарню, тіло загиблого – до моргу.
- За два роки роботи співробітники евакуаційних підрозділів “Білий янгол” врятували майже 10 тис. людей із найгарячіших точок.