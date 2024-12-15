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"Білий Янгол" евакуював передостанню жительку на Лиманському напрмку Донеччини

Після ворожого обстрілу поліцейські забрали поранену людину, а також евакуювали тіло загиблого із Зарічного.

"Білий Янгол" евакуював передостанню жительку на Лиманському напрмку Донеччини
Фото: скріншот

З прифронтового села Колодязь Донецької області екіпаж "Білий Янгол" евакуював передостанню жительку. 

Про це повідомляє поліція Донеччини. 

"Під звуки близьких вибухів екіпаж вивіз жінку з села Колодязі, що поруч із "палаючими" Тернами", — пише поліція. 

Крім того, поліцейські допомогли жителям сусіднього села Зарічне після ворожого обстрілу: одну людину доставили в лікарню, тіло загиблого – до моргу. 

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