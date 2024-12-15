Сили оборони: росіяни можуть кинути солдатів КНДР на штурми через втрати на фронті

Наразі росіяни задіюють солдатів КНДР у зведених підрозділах під час боїв.

Росіяни можуть кинути на штурми північнокорейських солдатів на сході України через значні втрати.

Про це розповідає речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише "РБК.Україна".

За словами речника Сил оборони, росіяни почали задіювати солдатів КНДР у зведених підрозділах. Водночас, інформації про залучення військових КНДР до бойових дій на сході України немає.

"Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників Північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом з російськими солдатами братимуть участь у бойових діях", — каже Волошин.

Речник підкреслює, що українські захисники готові дати відсіч північнокорейським солдатам і, як і російських загарбників, їх будуть знищувати.