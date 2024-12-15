ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
В Івано-Франківській області є влучання і падіння уламків (доповнено)
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
Обігнав Підручного й отримав комплімент від Бьо: хто такий Віталій Мандзин?
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Сирійський експрес
Сирійський експрес
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Папою Римським Франциском
Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся з Папою Римським Франциском
ГоловнаСуспільствоВійна

За тиждень РФ запустила по Україні 660 КАБів та понад 100 ракет різних типів

Також країна-агресор застосувала проти України 550 ударних БпЛА.

За тиждень РФ запустила по Україні 660 КАБів та понад 100 ракет різних типів
Фото: скріншот

Протягом цього тижня РФ застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей", — наголошує президент.

Зеленський додає, що зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. "Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies