Протягом цього тижня РФ застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Я вдячний воїнам, які захищають Україну, партнерам, котрі розуміють нашу потребу в посиленні ППО для збереження життів наших людей", — наголошує президент.

Зеленський додає, що зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. "Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру".