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Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

Три громади опинилися під ворожими ударами.

Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини
Наслідки авіаудару по Сумщині
Фото: Сумська облпрокуратура

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумщини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Чупахівська та Середино-Будська громади. Найбільше потерпала Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів)", — ідеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання БпЛА у Чупахівській громаді. Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Зафіксовано також атаку на Середино-Будську громаду FPV-дроном. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

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