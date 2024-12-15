Росіяни продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини

Три громади опинилися під ворожими ударами.

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні громади Сумщини. Пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 8 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Чупахівська та Середино-Будська громади. Найбільше потерпала Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (6 вибухів)", — ідеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання БпЛА у Чупахівській громаді. Внаслідок обстрілу поранення отримала 1 цивільна особа. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Зафіксовано також атаку на Середино-Будську громаду FPV-дроном. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.